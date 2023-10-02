Кулеба: РФ ошибается в своих намерениях 'переждать' военную помощь Украине

Страна-агрессор Россия, которая напала на Украину и ведет против нашего государства полномасштабную войну, должна быть готова к тому, что ее агрессия потерпит крах. Кремлю пора свыкаться с мыслью о том, что "переждать" военную помощь Киеву от других стран не получится.

Об этом сказал глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter) в воскресенье, 1 октября. По его словам, Москва очень ошибается, если думает, что может "пережать" помощь нашей стране от партнеров.

Кулеба еще раз подчеркнул, что украинское государство будет становиться только сильнее, не смотря на террор оккупантов.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина не просто получает вооружение от западных союзников и партнеров, но и наращивает производства оружия внутри страны и совместно со странами Североатлантического Альянса.

Напомним, что в украинской столице 29 сентября провели Форум оборонных индустрий. В мероприятии приняли участие более 250 компаний из 30 государств мира. Цель этого форума– объединить мировое сообщество ради создания нового и мощного арсенала вооружений для Украины. В конце мероприятия президент Владимир Зеленский объявил о начале фактического развития и возобновления украинского ВПК.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что страны Африки заинтересованы не только в закупке оборонной продукции украинского производства, но также и в размещении на своих территориях мощностей по ее выпуску.

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