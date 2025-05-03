Российская армия вечером 2 мая нанесла серию авиационных ударов по городу Купянск на Харьковщине. В результате атаки погиб один мирный житель, еще одного человека, вероятно, ищут под завалами.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 2 мая в период с 16:20 до 16:40 вооруженные силы РФ нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск. В городе поврежден ряд домовладений и хозяйственных построек.

Тело одного мужчины извлекли из-под завалов одного из домов, поиски другого, который может находиться под обломками, продолжаются. При этом поисково-спасательные работы проводятся с учетом ситуации безопасности в городе.

Следователи изъяли обломки авиационного боеприпаса с места гибели человека. Предварительно установлено, что оккупанты применили управляемую авиабомбу ФАБ-1500 с модулем УМПК. Он отвечает за увеличение дальности полета и наведение по спутниковым координатам.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия в целях надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля в Купянске Харьковской области российский дрон попал рядом с гражданской машиной. В результате удара пострадал находившийся за рулем местный хирург.

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