В Купянске дрон ударил рядом с автомобилем: пострадал врач-хирург. Фото

В субботу, 27 апреля, в Купянске Харьковской области российский дрон попал рядом с гражданской машиной. В результате удара пострадал находившийся за рулем местный хирург.

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Об этом инциденте сообщила Харьковская областная прокуратура, которая уже открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время идет досудебное расследование, чтобы зафиксировать все обстоятельства преступления.

"27 апреля около 8:50 вражеский FPV-дрон попал возле гражданского авто в г. Купянск", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки местный врач-хирург получил легкие телесные ранения, а также было повреждено транспортное средство.

Прокуратура продолжает документировать военные преступления, совершенные российскими военными, чтобы привлечь виновников к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 апреля Россия дважды обстреляла жилищный сектор Купянщины. Во время атаки погибли трое мирных жителей, а 58-летняя пострадавшая подверглась острой реакции на стресс.

Вечером 26 апреля россияне нанесли авиаудар по Купянску на Харьковщине. Одна из бомб наголову разрушила частный дом. Уже утром в воскресенье под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело мужчины, известно и о двух пострадавших.

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