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В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото

Вечером 26 апреля россияне нанесли авиаудар по Купянску на Харьковщине. Одна из бомб полностью разрушила частный дом.

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Уже утром в воскресенье под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тело мужчины, известно также о двух пострадавших. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото

"Сегодня утром спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины 1936 года рождения. Также пострадали две женщины 65 и 60 лет – у них диагностирована острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались", – говорится в сообщении.

В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото
В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото
В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото

По состоянию на 09:30 аварийно-спасательные работы были завершены.

В ГСЧС добавили, что удар по Купянску управляемыми авиабомбами российская авиация нанесла накануне вечером. Атаковали россияне жилые кварталы города. Одна из КАБ прилетела прямо в частный дом, полностью разрушив его. Еще семь частных домов получили повреждения.

В Харьковской области из-под завалов достали тело мужчины после атаки врага по Купянску. Фото

Напомним, минувшей ночью армия РФ атаковала Павлоград беспилотниками. В результате атаки в городе погиб человек, пострадал ребенок.

Также под дроновой атакой врага ночью оказалась Одесщина. В одном из населенных пунктов Одесского района россияне ударили по многоквартирному дому. Известно о раненой женщине.

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