В Одесской области армия РФ атаковала многоквартирный дом: есть раненая. Фото

В ночь на 27 апреля российские войска атаковали ударными дронами Одесщину. В Одесском районе в результате атаки повреждены трехэтажный жилой дом и легковые автомобили.

Видео дня

Известно о пострадавшей. Подробности сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"В Одесском районе поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница, она госпитализирована. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", – рассказали в прокуратуре региона.

Там добавили, что по фактам совершения россиянами военных преступлений начато досудебное расследование по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура, расследование ведут следователи Управления СБУ в Одесской области.

Напомним, всего ночью оккупанты направили на украинские города 149 БпЛА разных типов. По состоянию на 9 часов утра подтверждено сбитие 57 вражеских дронов, еще 67 были локационно потеряны и не достигли целей. По данным Воздушных сил ВСУ, последствия атаки фиксировались на Житомирщине, Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине, Сумщине и Черкасщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!