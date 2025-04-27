Защитники неба сбили над Украиной 57 ударных дронов, из-за атаки РФ пострадали шесть областей

В ночь на 27 апреля Силы обороны сбили над Украиной 57 российских ударных дронов. Также защитники неба без последствий обезвредили средствами РЭБ более шести десятков вражеских имитационных беспилотников.

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Из-за очередной российской атаки, которая продолжалась с 21:00 минувших суток, пострадали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что агрессор запустил по Украине 149 беспилотников – ударного и имитационного типов, районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 "Шахедов" (ударных дронов других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. А 67 вражеских БПЛА-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Ночью над Днепропетровщиной защитники сбили 13 российских дронов. В то же время из-за атаки РФ повреждены многоэтажки в Павлограде, где погиб мужчина и пострадала девочка-подросток. В Павлоградском районе вражеский БПЛА попал по сельхозпредприятию, убив 500 голов домашних животных. Также повреждения зафиксированы в Днепре и двух громадах Синельниковского района.

В Черкасской области было сбито 15 беспилотников. В ОВА отметили, что обследование территории продолжается.

На Одесщине повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили в Одесском районе, пострадала местная жительница.

В Житомирской области под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура: повреждено по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и четыре автомобиля. Один человек получил острую реакцию на стресс, также пострадали двое работников Национальной полиции. Из-за падения обломков БПЛА возникли пожары на открытой местности, оперативно ликвидированные бойцами ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 апреля Россия атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114 дронами. Защитники неба сбили 66 ударных БПЛА, из-за вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

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