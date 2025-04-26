Силы обороны сбили 66 вражеских БпЛА над Украиной: 31 дрон-имитатор локационно потерян

В ночь на 26 апреля Россия снова атаковала Украину с воздуха, запустив три ракеты и 114 БпЛА. Силы ПВО сбили 66 вражеских дронов.

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Часть беспилотников была локационно потеряна. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаку враг начал около 22.00 25 апреля. С тех пор и до утра россияне атаковали Украину противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов), которые запускали с районов российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетроская области", – отметили в Воздушных силах.

В Кировоградской области, как рассказал утром глава областной военной администрации Андрей Райкович, последствия атаки фиксировались в двух населенных пунктах. В областном центре – городе Кропивницкий – спасатели почти всю ночь тушили огонь после вражеской дроновой атаки на складские и офисные помещения одного из частных предприятий в областном центре. Выгорели также несколько автомобилей. Однако обошлось без жертв.

"Агрессор терроризировал не только Кропивницкий. В Липняжке Добровеличковской громады дрон попал в башню мобильной связи. К счастью, без пострадавших", – добавил Райкович.

Над Днепропетровщиной ночью украинские воины сбили 11 вражеских дронов. Однако в нескольких населённых пунктах фиксируются последствия российской атаки, о них рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Так, в Каменском из-за атаки врага загорелись две квартиры в 9-этажке. Всего повреждения получили 3 многоквартирных дома и 6 авто. В городе погиб мужчина. Пострадали четыре человека: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых – в тяжелом состоянии.

В Днепровском районе ранения получил мужчина, фиксировались несколько очагов пожаров. Повреждены предприятия, разрушено также не эксплуатировавшееся здание.

Еще вечером под ударами FPV-дронов россиян оказалась Межевская громада Синельниковского района: пострадал мужчина. Вспыхнули несколько пожаров, в частности, огонь уничтожил экскаватор. А уже утром враг ударил дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. Люди там уцелели.

В Харькове, по данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, вражеский "Шахед" около 6 часов утра попал в проезжую часть.

"В результате обстрела Харькова пострадал 14-летний парень, получив острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь", – рассказал чиновник.

А вот по Дергачам Харьковской области, по данным главы Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, начиная с 07:00 враг по меньшей мере четыре раза ударил дронами по гражданским предприятиям города. Есть пострадавшие.

"К сожалению, от российских ударов пострадали двое гражданских мужчин. У одного – осколочные ранения, у второго – перелом лодыжки вследствие падения и акубаротравма. Дергачевские медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, угрозы их жизни нет", – добавил Задоренко.

В Полтавской области, как рассказал руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут, ночью также работали силы ПВО.

"В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе повреждена кровля и остекление окон трех частных домов и четырех хозяйственных построек. Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс. От госпитализации они отказались", – отметил чиновник.

А в Киевской области, по данным ОВА, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль. В то же время, попадания в объекты критической инфораструктуры не допущены.

В Николаевской области ночью уничтожены три "Шахеда", рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

В ОК "Север" отчитались о сбитии 5 вражеских БПЛА в зоне ответственности ОТУ "Северск".

"Из них 1 уничтожено силами и средствами ОТУ "Северск", остальными силами и средствами воздушного командования и другими составляющими Сил обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 апреля в Каменском на Днепропетровщине российский БПЛА попал в многоэтажку. В результате атаки горели квартиры, пострадали люди. Среди раненых есть ребенок.

Также российские оккупанты накануне ударили дроном по Херсону. Пострадали четыре коммунальщика, повреждены авто.

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