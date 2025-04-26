В Каменском БПЛА попал в многоэтажку: горят квартиры, среди раненых есть ребенок

Российские оккупационные войска в ночь на субботу, 26 апреля, атаковали город Каменское в Днепропетровской области ударными беспилотниками, предварительно типа Shahed-136. Оккупанты попали в жилую девятиэтажку.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем канале в Telegram. По его словам, в результате вражеских обстрелов в доме горят квартиры.

По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

"Каменское. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на местах. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок", – проинформировал Лысак.

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