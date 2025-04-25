Оккупанты атаковали Павлоград: погибли три человека, восемь пострадали. Фото

Оккупационные войска России в ночь на 25 апреля совершили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровщину. В городе Павлоград повреждена многоэтажка, погибли три человека, в том числе ребенок, еще восемь жителей пострадали.

Видео дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, защитники неба сбили над областью 11 вражеских дронов.

В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий.

Также несколько возгораний вспыхнуло в Павлограде, в частности в многоэтажке.

"Предварительно, одна погибшая – женщина 76 лет. Соболезнования родным. Еще восемь пострадали. Один человек в тяжелом состоянии", – сначала сообщил глава ОВА.

По состоянию на 08:10 он уточнил, что погибших в Павлограде уже двое. Шестерых пострадавших госпитализировали.

Одна пациентка "тяжелая", другая – в состоянии средней тяжести. Еще двум людям, среди которых 15-летняя девушка, медпомощь оказали на месте.

В дальнейшем количество погибших увеличилось до трех, в том числе жертвой действий РФ стал ребенок. На месте атаки продолжались аварийно-спасательные работы.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 25 апреля 2025 года российские военные совершили атаку БПЛА по Павлограду, убив троих человек, в том числе несовершеннолетнюю девочку. Данные о потерпевших уточняются. В городе повреждена многоэтажка, админздание, автомобили.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, зафиксировавшие очередное военное преступление РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 24 апреля в Павлограде под ударом оказалось промышленное предприятие. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!