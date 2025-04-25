'Погибла девочка, солнышко, вместе с отцом': появились данные о жертвах удара РФ по Павлограду. Видео

Страна-агрессор Россия массированной атакой "Шахедами" утром 25 апреля убила троих жителей пятиэтажки в Павлограде. Среди жертв российских террористов – отец с 15-летней дочерью.

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Об этом в комментарии изданию "Суспільне. Дніпро" рассказала Валентина, проживающая в поврежденном доме. По ее словам, они были переселенцами, сгорели заживо в квартире.

"Сгорела квартира. Там девочка, Боже мой, девочка, солнышко, вместе с отцом... Они не родственники, они переселенцы... Она здесь ходила, с собачкой такой маленькой. Теперь нет ее, и отца нет", – сквозь слезы проговорила жительница Павлограда.

Женщина рассказала, что во время атаки она насчитала более десяти взрывов. Говорит, что прилет был в дом возле песочницы.

В квартире женщины выбиты все окна и двери, жилье затоплено из-за тушения пожара.

Напомним, что в Павлограде из-за дроновой атаки РФ пострадали трое детей: подростки 15 и 17 лет и шестилетний мальчик. Во время повторного удара травмы получил спасатель. В общем пострадали 14 человек.

Кроме пятиэтажки, в зоне поражения горел ряд автомобилей. Также из-за вражеской атаки вспыхнули пожары на предприятиях в двух районах Днепропетровщины. Над областью силы ПВО сбили 11 российских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта Россия атаковала ракетами промышленные предприятия в Павлограде Днепропетровской области. В результате атаки в городе получили повреждения многоэтажные жилые дома.

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