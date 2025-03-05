Оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду: повреждены предприятия, произошел пожар

В ночь на 5 марта российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Павлограду Днепропетровской области. Целью путинских захватчиков стали промышленных предприятия.

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Вследствие атаки в городе повреждены многоэтажные дома. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По информации ОВА, оккупанты повредили два промышленных предприятия. На одном из них произошел пожар, который спасатели уже потушили.

Кроме того, в результате ракетной атаки разбиты окна в двух пятиэтажках. К счастью, пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

Также враг пытался атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 БПЛА.

По информации мониторинговых каналов, враг запускал ракеты по Павлограду с территории Воронежской области. Предварительно, россияне применили несколько баллистических ракет "Искандер-М".

Напомним, 4 марта российские оккупационные войска снова атаковали мирную Одессу "Шахедами". В городе раздавались взрывы, после чего часть областного центра осталась без света, воды и тепла. На Одесщине вследствие атаки РФ погиб мирный житель.

Ранеесообщалось, что в Харькове вечером 4 марта прогремели взрывы. Войска страны-агрессора России ударили дроном по гражданскому предприятию в Немышлянском районе города.

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