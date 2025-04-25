Оккупанты ударили дроном по Херсону: пострадали четверо коммунальщиков, повреждены авто. Фото

Сегодня, 25 апреля, Херсон снова подвергся враждебной атаке. Под обстрел попали работники городского коммунального предприятия, которые ежедневно заботятся о порядке и чистоте на улицах города.

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Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, во второй половине дня на территорию КП "Парки Херсона" с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

В результате удара пострадали четверо сотрудников предприятия — трое водителей и одна уборщица.

По официальной информации, все они находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, была повреждена техника, используемая для ежедневного обслуживания зеленых зон города.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, быстро потушившие пожар, возникший в результате взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 апреля, оккупационные войска России ударили по поселку Белозерка в Херсонской области.

Напомним, в Херсоне войска государства-агрессора России целенаправленно обстреливают объекты критической инфраструктуры. гражданского населения.

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