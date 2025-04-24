Россияне целенаправленно обстреливают в Херсоне объекты критической инфраструктуры, – Прокудин

В Херсоне войска государства-агрессора России целенаправленно обстреливают объекты критической инфраструктуры. В течение 22 и 23 апреля оккупанты атаковали как энергетические, так и теплоснабжающие объекты в городе БПЛА и артиллерией.

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Об этом в эфире телемарафона в среду, 23 апреля, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, более суток под прицельным огнем российских военных находился один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры.

Глава ОВА отметил, что оккупанты целенаправленно обстреливали объект дронами и артиллерией, а Силы обороны всю ночь отражали вражеские удары. Однако врагу все же удалось уничтожить этот энергетический объект.

Прокудин рассказал, что энергетики делают все возможное для стабилизации энергетической ситуации в городе. Теперь нельзя точно сказать, когда наладится электроснабжение после этого удара. Энергетики уже несколько раз пытались выехать на место, но мешали повторные вражеские удары.

Он добавил, что у россиян есть намерения разрушить объекты критической инфраструктуры как в центре города, так и на других локациях.

"Вчера также подвергалось атакам и оборудование Херсонской ТЭЦ и Херсоноблэнерго", - сказал начальник ОВА, добавив, что поврежден большой магистральный трубопровод.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 апреля Россия с оккупированной территории атаковала жилой дом в Херсоне. Причем атака произошла после оглашения российским диктатором Путиным так называемого "пасхального перемирия".

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