Армия РФ атаковала Павлоград беспилотниками: есть погибший, пострадал ребенок. Фото

В ночь на 27 апреля Россия несколькими волнами атаковала Днепропетровщину ударными беспилотниками, убив мужчину и ранив девочку-подростка в Павлограде. Кроме этого, в одной из громад района попадание вражеского БПЛА привело к гибели полтысячи животных на ферме.

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Повреждения также зафиксированы в Днепре и на Синельниковщине. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, уточнив, что ночью над областью защитники неба сбили 13 российских дронов.

"Но, к сожалению, есть и последствия. Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девочка. Она под наблюдением врачей", – известил чиновник.

В городе повреждены два многоквартирных дома и возник пожар в одном из зданий. Спасатели ликвидировали возгорание.

Без разрушений не обошлось и в Вербковской громаде Павлоградского района. Там вражеский БПЛА попал по сельскохозяйственному предприятию, убив 500 голов домашних животных.

Кроме этого, в Межевской и Славгородской громадах Синельниковского района значительные повреждения получили два предприятия, а также жилой дом и гараж.

"Громко было и в областном центре. В Днепре разбиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов", – сообщил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 апреля во время дроновой атаки Россия поразила пятиэтажку в Павлограде, убив троих жителей. Еще 15 человек пострадали, в их числе – дети и спасатель.

В частности, из-за атаки РФ погиб отец с 15-летней дочерью, которые были переселенцами. По словам очевидцев, они сгорели в горящей квартире, маму девочки спасли – за ее жизнь боролись врачи.

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