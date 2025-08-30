Купянское направление…

На правом берегу СОУ улучшили своё положение, откинув противника от Мирного за Р-79. Похоже, чересчур самонадеянный выход пехоты РОВ к этому населённому пункту, должен был впечатлить вышестоящее командование, но в итоге получилось, что-то напоминающее Допропольское углубление на минималках.

В свою очередь из самой Радькивки врага пока не выбили, и он имеет возможность пробовать закидывать малыми группами ДРГ на северные окраины правобережного Купянска. Жизнеспособность таких групп никого не в командовании РОВ не волнует, главное процесс.

В свою очередь, провал в районе Мирного явно перевозбудил группу войск "Запад" и для усиления потуг 122-го МСП 68-й МСД по направлению Голубовка-Купянск, к ним были отправлены тушки из состава 272-го МСП и 26-го ТП 47-й ТД архаичной 1-й ТА.

Это говорит о том, что ГВ "Запад" не видит перспективы прорваться в Купянск по левому берегу, казалось бы, где сосредоточен основной ударный кулак 6-й ОВА и стачивание пехоты на более проблемном правом берегу – единственное возможное направление для завязывания городских боёв до осенне-зимнего периода? Кроме того, в очередной раз видим, как ресурс 1-й ТА продолжают распиливать между Лиманским и Купянским направлениями, поочерёдно усиливая то 20-ю, то 25-ю, то 6-ю ОВА, в то время как сама "героическая" 1 ТА остаётся запертой между Кругляковкой и Колесниковкой.