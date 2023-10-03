Курирует процесс лично Медведев: стали известны планы РФ по мобилизации к концу 2023 года

Кремль планирует мобилизовать в ряды вооруженных сил Российской Федерации 130 тысяч человек. Призывать мужчин планируется, в том числе, и на временно оккупированных территориях.

Этот процесс курирует лично заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Так, отмечается, что с 1 октября по 31 декабря этого года россияне планируют мобилизовать 130 тысяч человек. Незаконные мобилизационные мероприятия пройдут и на временно оккупированных территориях Украины. Больше всего планируют "мобилизовать" на ВОТ Луганской и Донецкой областей, также АР Крым.

"Мобилизационный план на ВОТ контролирует лично заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев, который в сентябре приезжал на ВОТ Донбасса", - отметили в Центре.

Отмечается, что никто из причастных к "мобилизации" на временно захваченных украинских территориях не избежит наказания.

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Ранее в Институте изучения войны информировали, что в России с 1 октября стартует вторая волна мобилизации резервов перед полугодовым осенним призывом. Аналитики подчеркнули, что это один из способов Кремля побуждать или заставить россиян подписать "добровольные" контракты с ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в ближайшее время Россия, вероятно, приступит к массовой принудительной мобилизации населения на временно оккупированных ею территориях. По разным оценкам, на войну россияне могут призвать от 400 до 700 тысяч человек.

– В британской разведке сообщили, что мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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