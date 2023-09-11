Разведка Британии рассказала, как мобилизация бьет по экономике России: нехватка рабочей силы достигла нового максимума

Мобилизация граждан на войну против Украины бьет по экономике страны-агрессора. Нехватка рабочей силы в сфере промышленности РФ достигла нового максимума.

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Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 11 сентября. Там напомнили, что до конца 2023 года войска РФ намерены набрать 420 тыс. контрактников, а 3 сентября заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что набрано уже 280 тыс.

Эти цифры не могут быть проверены независимо, отметили в британской разведке. В то же время там отметили, что призыв в армию в РФ продолжает оказывать негативное воздействие на обеспечение робочей силой в промышленности страны-агрессора.

В частности, российский Институт экономической политики Егора Гайдара обнаружил, что нехватка рабочей силы в промышленности России достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

В отличие от призыва на военную службу в других сферах, в ИТ-секторе РФ предприняла шаги по сохранению рабочей силы. Это, вероятно, подчеркивает особенно острый дефицит в секторе после того, как около 100 тыс. ИТ-специалистов покинули Россию в 2022 году, что соответствует 10% рабочей силы ИТ-сектора, говорится в сводке.

В разведке Британии напомнили, что 4 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста освобождения от призыва в армию для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

"Это показывает, что мобилизация и призыв на военную службу в России усугубили нехватку рабочей силы в необоронной сфере. В преддверии президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", – считают в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее партизаны "Атеш" предупредили, что в оккупированном Крыму захватчики планируют мобилизацию выпускников вузов. Сейчас паспортные столы готовят списки для военкоматов.

– В Генштабе ВСУ рассказали, что в ближайшее время РФ может начать массовую принудительную мобилизацию на захваченных территориях. На войну оккупанты могут забрать еще от 400 до 700 тыс. человек. Также хотят призвать около 40 тыс. в Чечне, которые будут использоваться как "заградотряды".

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