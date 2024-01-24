Латвия передаст Украине еще одну партию авто, конфискованных у нетрезвых водителей: что известно

Латвия передаст Украине еще 14 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Страна-партнер отдаст транспорт бесплатно с целью помочь в предотвращении последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями, и поддержать украинское общество.

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Об этом сообщило издание Delfi. Девять автомобилей предназначены для:

– армейских частей Минобороны Украины;

– коммунального медицинского предприятия в Изюмском районе Харьковской области;

– Арбузинского сельсовета Николаевской области;

– воинской части Нацгвардии;

– Каменец-Подольского райсовета Хмельницкой области;

– Китайгородского сельсовета Хмельницкой области.

Общая предварительная рыночная стоимость девяти автомобилей, которые передадут Украине, – 68 065 евро. Среди них такие марки: Volvo XC60, Citroen C-Elysee, Volkswagen Multivan, Volkswagen Touran, Volkswagen Passat и другие. Передача транспорта регулируется законом Латвии о поддержке гражданского населения Украины.

Напомним, 16 января спикер парламента Латвии Дайга Миериня впервые побывала в Киеве. Во время визита спикер латвийского парламента выступила в ВРУ, закончив речь словами: "Слава Украине!". Также она провела ряд встреч с представителями украинских властей.

Ранее Миериня заявила, что российская агрессия против Украины является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 января президент Зеленский побывал в Латвии. В Риге его встретил президент страны Эдгарс Ринкевичс, позже объявивший о новом пакете военной помощи.

– В "коалиции дронов" среди стран, оказывающих военную поддержку Украине для отпора российской агрессии, Латвия берет на себя лидерскую роль. Это одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

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