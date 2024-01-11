Латвия возглавила 'коалицию дронов' для Украины

В "коалиции дронов" среди стран, оказывающих военную поддержку Украине для отпора российской агрессии, Латвия берет на себя лидерскую роль. Это одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

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Об этом сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс. Он выступил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Ригу.

"Латвия" возглавляет "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн". Беспилотники – одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве, который Украина и Латвия подпишут во время визита Зеленского. И мы видим, что у нас есть возможность к сотрудничеству. Мы можем изготавливать более дешевые дроны, которые очень эффективны и очень необходимы украинским военным, чтобы добиваться успеха", – сказал Эдгарс Ринкевичс.

OBOZ.UA сообщал,что 11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию. В Риге его встретил президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Во время брифинга латвийский президент анонсировал следующий пакет военной помощи, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

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Также Владимир Зеленский в Эстонии призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нужно больше снарядов и они пойдут вперед.

Напомним, в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский также посетил Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.