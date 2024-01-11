'Должна заплатить': Зеленский в Эстонии призвал к конфискации активов России

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Таллин заявил, что активы страны-агрессора РФ, ее компаний и граждан должны быть обнаружены, заморожены и в конечном итоге конфискованы. Он подчеркнул, что Москва должна заплатить полную цену за преступления против украинцев.

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Соответствующий призыв глава государства озвучил, выступая на совместной конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, 10 января. В частности, Зеленский заявил, что агрессор должен ответить за каждое преступление.

"Для нас принципиально, чтобы Россия несла полную ответственность за все проявления своего террора, за каждое совершенное преступление, за все разрушения, причиненные ее агрессией. Это касается и юридической ответственности преступников. Все российские убийцы и террористы должны понести ответственность", – сказал он.

Зеленский добавил, что Москва должна заплатить полную цену за нападение на Украину.

"Россия должна заплатить полную цену за эту агрессию. Ее активы и активы всех лиц, связанных с государством-агрессором, должны быть найдены, заморожены и в конечном счете конфискованы в пользу защиты от российской агрессии и помощь всем тем в Украине, кто пострадал от войны. Когда Россия будет отвечать за ее войну и политически, и юридически и обязательно финансово, это будет важным вкладом в глобальную защиту мира и поучительным уроком для других потенциальных агрессоров", – заявил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января президент Украины прибыл с визитом в Эстонию. В Таллине он встретился с эстонским Аларом Карисом. Лидеры обсудили угрозы со стороны РФ и поддержку Украины.

Накануне Зеленский посетил Литву, где встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита были безопасность, евроатлантическая интеграция, сотрудничество в области РЭС и БПЛА, а также дальнейшая координация европейской поддержки.

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