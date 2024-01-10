Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс и назвал ключевые темы переговоров

Президент Владимир Зеленский 10 января прибыл с визитом в столицу Литвы Вильнюс, где у него запланированы переговоры с топ-чиновниками страны. Среди тем для обсуждения – безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

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Об этом сам Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. В Офисе президента также транслировали официальную церемонию встречи украинского лидера и президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Наши надежные друзья и принципиальные партнеры Литва, Эстония и Латвия. Позже буду в Таллине и Риге, а сегодня – Вильнюс", – рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что в Вильнюсе у него запланированы переговоры с президентом, премьер-министром и спикером Сеймаса – однопалатным парламентом Литвы, а также встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской громады.

Президент Украины также назвал темы переговоров:

"Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки. И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех десяти лет войны, а особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский в своем вечернем обращении намекнул, что в этом году ВСУ также получат много западного вооружения. По его словам, в Киеве знают, как реализовать приоритеты государства.

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