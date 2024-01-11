'Мы никуда бежать не будем – дайте нам больше снарядов': Зеленский в Эстонии призвал Запад усилить поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский в Эстонии призвал Запад усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что вооруженным силам Украины нужно больше снарядов, и они пойдут вперед.

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Такое заявление глава государства сделал во время интервью. По словам Зеленского, на фронте у украинских защитников мнения "очень простые", поскольку им не просто стоять два года и не просто бороться.

"Если мы пойдем назад – там наши дети и они погибнут. Мы никуда бежать не будем – дайте нам больше снарядов, и мы пойдем вперед", – сказал он.

Президент добавил, что "никакой философии о каких-то сложностях" на фронте нет.

"Люди думают об очень понятных вещах: за моей спиной стоит мой ребенок, я буду идти назад, и я его раздавлю, мне нужно идти вперед, чтобы этот ребенок смог стать взрослым человеком, чтобы он выжил. Вот и все", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не может быть никакой "альтернативы" в войне, поскольку мы боремся с агрессором, который хочет уничтожить Украину. В этом контексте глава государства добавил, что от них нет никаких других месседжей, и они не хотят останавливать войну.

"Только что вы слышите, как Путин говорит: "Мы готовы к переговорам" – последуйте, что у них происходит в обороне и что у них происходит с количеством военных. Это говорит о том, что сейчас им нужна пауза, чтобы возобновить производство ракет, новые контракты по "шахедам" и мобилизационное наполнение их армии", - пояснил Зеленский.

Кроме того, как он подчеркнул, как только российская армия укомплектуется – снова звучит та же риторика по поводу захвата Украины.

"В реальности Россия хочет уничтожить Украину без каких-либо альтернатив, а наши военные без какой-либо излишней философии стоят на фронте, чтобы не идти назад, и для этого нужен ресурс: снаряды, ПВО, артиллерия", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.

10 января президент Украины посетил столицу Литвы Вильнюс. Там он встретился с президентом Гитанасом Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время визита в Вильнюс Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене встретились с украинским обществом Литвы. Мероприятие прошло в Украинском центре.

– Накануне визита Зеленского президент Эстонии заявил, что его страна, как и другие партнеры Украины, "многое сделали для помощи Украине, но нужно сделать еще больше, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл".