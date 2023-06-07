Легион 'Свобода России' показал допрос пленного россиянина: тот не смог объяснить, за что воюет. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" продолжают операцию на территории Белгородской области. Они снова взяли в плен российских солдат, среди которых оказался рядовой, полгода воевавший на Луганщине.

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В ходе допроса оккупант так и не смог объяснить, ради чего отправился воевать в чужую страну. Видео допроса появилось в Telegram-канале легиона.

"Общение с военнослужащим ВС РФ, захваченным в бою в Белгородской области. Андреев Михаил Владимирович, город Псков. Ответа на вопрос "за что вы воюете" не поступило, как, впрочем, и мотивации убивать мирных в чужой стране. Возможно, недолгая лекция от Легионеров поможет им понять, "что такое хорошо и что такое плохо", – прокомментировали происходящее на видео российские добровольцы.

В ходе допроса Андреев рассказал, что полгода воевал на Луганщине в Украине. А две недели назад его подразделение в срочном порядке перебросили в Белгородскую область с приказом "занимать позиции и пустые дома".

Несколько месяцев участия в агрессии против Украины так и не принесли оккупанту понимания, что война – это плохо.

"Понял только за эти две недели. До этого все было спокойно, просто стоял на патрулях, на наших позициях никаких боевых действий не было. Никаких указаний, так же готовили, обеспечивали роту, батальон", – заявил он, добавив, что служил поваром.

Тогда российские добровольцы у пленного спросили, должна ли, по его мнению, РФ защищать свои земли.

"Не могу знать", – ответил пленный.

Потом, увидев удивленные выражения лиц бойцов легиона, он поправился: "Конечно, должна".

В ответ боец легиона рассказал о том, как встречали в Белгородской области первую штурмовую группу "Свобода России".

"Миша, я заходил в первой штурмовой группе. Передо мной не было никого. Я увидел разграбленные дома российских граждан. Разграбленные российскими войсками. Я не удивлен, что эти преступления армия РФ совершала на территории Украины. Но я был удивлен тому, что она грабит своих собственных жителей. Это такая должна быть армия у России?" – обратился он к пленному.

На что Андреев ответил, что "мародерничать у своих – это неправильно", видимо, не видя ничего зазорного в мародерстве в чужой стране.

"А власть, которая этой армией повелевает – такая должна быть власть в России?" – задал еще один вопрос боец легиона.

На что пленный ответил, что "в этом не разбирается, их политику не знает".

Бойцы легиона сообщили пленному, что российская армия, которую Кремль отправил в чужую страну, не умеет воевать, а заваливает противника трупами.

"Ты видишь, все твои сослуживцы, те, кто был с тобой рядом, – они либо мертвы, либо ранены, либо попали в плен. И в плену с ними обращаются лучше, чем с вами обращаются ваши командиры, понимаешь? Так может пора уже понять, что врагов у России нет ни в Киеве, ни в Париже, ни в Лондоне. А враги, они в Кремле сидят. И они тебя безжалостно толкают на эту бойню. Чтобы ты либо погиб, либо убивал украинцев, которые хотят жить мирной жизнью. Вот так, Миша. Надо менять эту власть в России", – заявил боец легиона.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что войска Путина могут нанести ядерный удар по Белгородской области. По его мнению, руководство РФ настолько сошло с ума, что вполне может применить тактическое ядерное оружие на своей территории для ликвидации российских добровольцев. Ведь в этом случае Запад не будет реагировать так, как вынужден был бы отреагировать в случае применения ядерного оружия против безъядерной Украины.