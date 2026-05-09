Легкие, маневренные и живучие: в Минобороны объяснили, почему сделали приоритетом истребители JAS 39 Gripen

Министр обороны Украины Михаил Федоров вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном недавно обсудили обеспечение нашего государства истребителями Gripen. Украина заинтересована в усилении Воздушных сил ВСУ именно этими шведскими самолетами, заявили в Министерстве обороны Украины.

Дело в том, что "Gripen решает главную задачу: сохранить авиацию боеспособной", отметили в Минобороны. Ведомство рассказало, какие именно эти самолеты имеют преимущества.

О чем речь

Название "Gripen" переводится со шведского как "Грифон" – мистическое существо, которое является символом силы и бдительности. Это "вполне соответствует характеристикам этих самолетов", отметили у Михаила Федорова.

Первый полет прототипа Gripen состоялся в 1988 году, серийное производство началось в 1993-м, а в боевой состав шведских ВВС Gripen вошел в 1996 году.

Gripen – легкие одномоторные сверхзвуковые многоцелевые истребители 4 поколения, обладающие высокой маневренностью. Их конструкция ориентирована на рассредоточенное базирование и живучесть. Так, этот шведский истребитель способен взлетать и садиться даже с участков шоссе и коротких взлетно-посадочных полос.

Для авиационных миссий типа "воздух – воздух" полная дозаправка и перевооружение самолета может занимать менее 10 минут, а для миссий "воздух – земля" – менее 20 минут. При этом количество наземного персонала для обслуживания этих машин минимальное, отметили в Минобороны.

Технические характеристики

Силовая установка . Двигатель General Electric F414G обеспечивает максимальную скорость до 2 Махов (2100-2500 км/ч) и боевой радиус более 800 км .

. Двигатель обеспечивает максимальную скорость (2100-2500 км/ч) и боевой радиус . Радиоэлектронное оборудование . Основным радаром Gripen E является активная фазированная антенная решетка Raven ES-05 . Такое устройство позволяет обнаруживать цели на больших дистанциях, меньших размеров и в условиях больших помех.

. Основным радаром Gripen E является активная фазированная антенная решетка . Такое устройство позволяет обнаруживать цели на больших дистанциях, меньших размеров и в условиях больших помех. Системы РЭБ . Gripen E оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы Saab Arexis , сочетающим новейшие технологии самозащиты и активной РЭБ.

. Gripen E оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы , сочетающим новейшие технологии самозащиты и активной РЭБ. Вооружение и точки подвески. Машина имеет 10 точек подвески и может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты Meteor и IRIS-T, а также разнообразные ракеты и бомбы классов "воздух – воздух" и "воздух – земля". Масса боевой нагрузки – до 7,2 тонны, максимальный взлетный вес – 16,5 тонны.

Три главных преимущества для Украины

"Gripen проектировали почти для тех же условий, в которых сегодня действуют Воздушные силы Украины: вероятность ударов по аэродромам, необходимость выживать и продолжать боевую работу", – подчеркнули в Минобороны.

Это и определяет преимущества этой машины для Украины:

Рассредоточенное базирование. Gripen не привязан к крупным авиабазам со взлетно-посадочными полосами стандартной длины. Он может действовать с временных площадок, что существенно затрудняет противнику планирование ударов по авиации. Быстрое перевооружение. Быстрое перевооружение самолета означает высокую частоту боевых вылетов без необходимости в большой наземной инфраструктуре. Вооружение. Машина несет ракеты Meteor с дальностью более 100 км — это существенное преимущество над российскими перехватчиками.

Что предшествовало

О том, что Украина надеется получить первые истребители Gripen уже в 2026 году, глава государства Владимир Зеленский сообщал в конце прошлого года. Речь идет именно о первой партии таких самолетов, а всего Киев рассчитывает принять на вооружение не менее 150 "Грифонов".

Рассказывая об этом, президент подчеркивал, чтовоздушная флотилия Gripen является частью украинских гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, шведская принцесса Виктория, которая с 2024 года проходит военную подготовку ради офицерского звания, уже прошла профессиональную подготовку в военно-воздушных силах Швеции. В частности, наследница престола освоила управление именно истребителем JAS 39 Gripen.

