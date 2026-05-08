Сбил два российских 'Шахеда' в Одесской области: в Генштабе отметили пулеметчика мобильной огневой группы 160 ЗРБр. Фото

Вечером 6 мая пулеметчик мобильной огневой группы зенитной ракетной Одесской бригады Александр сбил два российских ударных беспилотника типа"Shahed". Меткой стрельбой защитник отличился во время выполнения боевого задания в Одесской области.

Видео дня

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг". В Генштабе отметили боевую работу пулеметчика.

По словам самого бойца, он имел достаточно времени, чтобы прицелиться.

"Главное для пулеметчика – действовать без спешки и с выдержкой. Сейчас, в безоблачную погоду "шахедов" легче выявлять, поэтому у меня было больше времени на прицеливание", – рассказал пулеметчик.

Александр начал выполнять боевые задачи в составе мобильной огневой группы в январе этого года. И уже через неделю сбил своего первого "шахеда".

Он сам из Одесской области, и до подписания контракта с зенитной ракетной бригадой не имел отношения к армии и срочной службы не проходил. Александр был водителем-дальнобойщиком, поэтому, по его словам, для него не было сложно освоить пулемет.

Он убежден: свой дом и свою страну нужно защищать, ведь другой у нас нет.

Дома Александра ждет жена и дети, которые очень гордятся папой-защитником.

"Как бы сложно ни было, но мы понимаем необходимость защищать свою землю и свое небо. Поэтому продолжаем выполнять боевую работу и сбивать вражеские воздушные цели", – говорит воин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 67 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 56 целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!