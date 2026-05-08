Несмотря на "прекращение огня" Россия атаковала Украину 67 дронами: украинские воины обезвредили 56 целей

Лилия Рагуцкая
Отражение воздушной атаки РФ

В ночь на 8 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 67 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 56 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города и села 67-ю ударными БпЛА типа "Шахед" (в том числе и реактивными), "Гербера", "Италмас" и запустили дроны-имитаторы "Пародия". Беспилотники враг запускал с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БПЛА различных типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Над Днепропетровщиной этой ночью защитники неба сбили 11 вражеских дронов.

Всего, по данным начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, россияне атаковали область почти 30 раз, для ударов применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбу.

В Павлограде возникли пожары. Повреждены более 10 частных домов и авто. Пострадали три человека. 55-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 43-летний мужчина на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине враг попал по Покровской и Дубовиковской громадам. Горели несколько частных домов и хозяйственная постройка.

На Никопольщине противник попал по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах. Повреждены инфраструктура и здания, которые не эксплуатируются.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером враг сбросил КАБы на Краматорск. В результате атаки погиб мужчина, ранена женщина, повреждена многоэтажка.

Кроме того, Россия атаковала поезд с пассажирами в Николаевской области, в результате удара были повреждены локомотив и два вагона-прикрытия, люди не пострадали.

