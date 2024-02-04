Легкие пробило осколками: режиссер номинированного на "Оскар" фильма "20 дней в Мариуполе" рассказал, что стало с его спасителем

Полицейский Владимир, который спас жизнь журналисту AP Мстиславу Чернову, вывезя его из оккупированного российской армией Мариуполя, получил ранения во время вражеского ракетного удара. Это произошло в Покровске Донецкой области.

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О судьбе своего спасителя автор фильма "20 дней в Мариуполе", номинированного на "Оскар", рассказал в интервью BBC. Чернов отметил, что почти каждый герой документальной киноленты "внес свой вклад в то, что мы выжили", но полицейский Владимир сыграл важнейшую роль.

"Он рисковал своей жизнью, жизнями своей семьи, проведя нас со спрятанными камерами и жесткими дисками через 15 российских блокпостов, чтобы мы смогли вывезти оригиналы файлов", – объяснил журналист.

Благодаря Владимиру фильм "20 дней в Мариуполе" о начале российского полномасштабного вторжения смог появиться на свет.

После Владимир вернулся в строй и работал на востоке нашего государства.

Два месяца назад мужчина пострадал во время российской ракетной атаки. "Он помогал раненым мирным жителям в Покровске, когда упала очередная ракета. Он был тяжело ранен: легкие пробиты осколками. Сейчас он проходит реабилитацию", – рассказал Чернов.

Он признался, что очень боялся, что Владимир не выживет. Украинский полицейский стал журналисту другом и родным человеком. "Мы обязаны ему жизнью", – подчеркнул сотрудник AP.

Чернов отметил, что во время выезда из Мариуполя российские захватчики могли легко убить его, как убили коллегу – литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса. Последний тоже пытался покинуть оккупированный город – по той же дороге, но чуть позже.

"Его россияне просто убили на блокпосту. Так что да, мы понимаем, что это могло случиться и с нами", – заявил Чернов.

Трейлер "20 дней в Мариуполе":

Как писал OBOZ.UA:

– Фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова официально стал номинантом на премию "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

– Он будет соперничать с четырьмя другими картинами. О чем это кино и кто его конкуренты на "Оскаре" – читайте по ссылке.

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