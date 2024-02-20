Летчик катапультировался, но замерз в ледяной воде: появились подробности, как сбили российский Су-35 вблизи Мариуполя

В понедельник, 19 февраля, украинские защитники сбили у Мариуполя российский истребитель Су-35. Пилот катапультировался из горящего самолета, но выжить оккупанту не удалось.

Вскоре после того, как истребитель был сбит, тело лётчика нашли в Азовском море. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

По информации автора канала, труп летчика обнаружили в 1 км от берега. Российский оккупант, скорее всего, просто замерз в ледяной морской воде.

Пилотировал сбитый российский истребитель 28-летний капитан ВКС РФ Федор Грабовецкий. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, после выпуска проходил службу в 120 гвардейском истребительном авиационном полку (в/ч 63559).

Во время полномасштабного вторжения Грабовецкий был офицером 18 гвардейского штурмового авиационного полка (в/ч 78018). Участвовал в боевых действиях страны-агрессора России с 2023 года.

Как отметил автор Telegram-канала, военной части российского летчика до сих пор неизвестны обстоятельства его гибели. Среди оккупантов ходят слухи о работе своей ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины за утро 19 февраля уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С военно-космических сил РФ. Один из российских самолетов был сбит в районе Мариуполя.