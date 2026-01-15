'Летел над головой': женщина, которая убирала остановку во Львове во время российской атаки, рассказала об ударе 'Шахеда'. Видео

В четверг, 15 января, российская оккупационная армия нанесла удар по центру Львова. Для атаки по городу россияне применили дрон-камикадзе Shahed-136, однако взрыв дрона не сумел испугать женщину, которая убирала снег возле места атаки.

С работницей пообщались журналисты "Радио.Свобода". По ее словам, полицейский предупредил ее и коллег, что необходимо прятаться, "а над головой как раз пролетело". Она добавила, что взрыв был очень громким.

"Я убрала остановку, я же не знала, что будет лететь. И все, мы просто убежали. Там еще наши люди убирали", – рассказывает женщина.

Заметим, что под утро дрон попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове, сообщил мэр города, Андрей Садовый. В результате атаки никто не пострадал, но взрывной волной выбило окна возле домов рядом.

Атака по Украине 15 января – что известно

Напомним также Андрей Садовый заявил, что в результате вражеской атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует. Также из-за перекрытия не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Кроме того, утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу беспилотником, обломки которого упали в Соломенском районе города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 января Россия применила 116 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты "Искандер-М", а также 113 дронов-камикадзе. Силы ПВО Украины обезвредили 90 целей.

