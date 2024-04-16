'Летело 11 ракет': Зеленский объяснил, почему России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским оккупантам удалось полностью уничтожить Трипольскую ТЭС из-за истощения запасов ракет для ее защиты. Эта ТЭС, обеспечивающая электроэнергию в Киевском регионе, была атакована 11 ракетами.

Об этом глава государства рассказал в интервью PBS. Он подчеркнул, что ракеты для защиты Трипольской ТЭС полностью закончились.

"Трипольская ТЭС, а от нее зависит свет в Киевском регионе. Летело 11 ракет, первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет – ноль. У нас закончились все ракеты, защищавшие Триполье", – пояснил он.

Напомним, России удалось полностью разрушить Трипольскую ТЭС в Киевской области. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69. Они способны лететь на сверхнизкой высоте 20 м, что делает их обнаружение и уничтожение сверхсложной задачей, поэтому эксперты назвали их "хуже "Кинжала". Перед тем, как поразить Трипольскую ТЭС, упомянутая ракета пролетела около 400 км – больше, чем максимальная дальность, о которой было известно ранее.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, разрушенная Россией Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) играла критическую роль, снабжая электроэнергией почти 3 млн человек. Станция подлежит восстановлению, энергетики ожидают получения оборудования от европейских стран.

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