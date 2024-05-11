Харьковское направление

Вчера противник начал давно ожидаемое наступление на Харьков. Уже что там ему удалось сделать – есть много противоречивых данных, но уже очевидно, что прорыва и как это бывает – введение в прорыв основных войск, не случилось. Тем не менее, противник явно рассчитывал на такой ход событий, а такое всегда имеет и обратную сторону для атакующих сил. Дело в том, что надо максимально подтянуть к месту предполагаемого прорыва свои силы и средства, а также – материальное обеспечение, чтобы создать эффект пружины, которая разжимается в направлении основного удара.

Если обороняющаяся сторона сохраняет хладнокровие и располагает соответствующими инструментами, то в этот момент по ближним тылам противника будут наноситься просто выкашивающие удары, поскольку там войска снялись со своих укрепленных мест базирования и вышли "в поле", где становятся слишком заметными и доступными для слишком большого набора средств поражения. И судя по тому, какая информация шла вчера в течение дня и как этот поток информации выглядит на утро, эти сутки ВСУ как раз и лупят по ближним тылам противника с небывалой интенсивностью.

Коллеги нам писали в течение дня то, что видят они там, где находятся, и в общем, никаких особых переживаний именно они не высказывали, кроме одного случая, когда очень специальные люди слышат, как работают смежники, но вынуждены стоять, не выдвигаясь на "охоту" до команды. Как обычно, ничего такого мы публиковать не станем, а приведем только то, что кто-то уже опубликовал в Сети и это уже не выдаст никакой дополнительной информации, после нашего перепоста. Но тональность здесь очень созвучна тому, что доходила и до нас:

Для уточнения просто замечу важный момент. Вот это самое наступление, в направлении Волчанска, со стороны противника опирается на инфраструктуру города… Шебекино. Наверное, теперь всем понятно, почему этот "мирный город" отгребал не меньше, а то и больше Белгорода? Поэтому каждый раз, когда лапти станут рассказывать о том, что у границы Украины прилетело во что-то "мирное", просто вспомните Шебекино и соотнесите это с плачущим крокодилом. В общем, наверное прямо в эти минуты, туда летит намного больше, чем это было обычно, и как всегда, местная публика воет "Нас-то за что?".

И тут дело не в том, что стадо интересует прутина только в двух качествах: как пушечное мясо или щит, за которым он будет прятать своих военных, а в том, что стадо согласно на такую роль. Но как правильно говорят: если ты согласился быть мясом – будь им и не задавай глупых вопросов. Если же вопросы таки возникли, то задавай их в правильном направлении. Но насколько можно понять, ВСУ теперь валят вдоль всей границы туда, где были замечены войска противника и где находятся его логистические активы.

Но фокус в том, что теперь только этим тупоголовым организмам до сих пор непонятна причинно-следственная связь, а для всего остального мира – нет никаких вопросов. Проще говоря, прутин опять прикрывается заложниками из своего мирняка, но именно со вчерашнего дня, судьба этого стада уже вообще никому не интересна. То есть, если прутин и его шойги превратили в тактический тыл полосу своей территории с кучей населенных пунктов, на базе которых проводилось сосредоточение и развертывание своей наступательной группировки, то они сами решили судьбу как населенных пунктов, так и ее жителей.

Не только харьковское

Так всю ночь ватные паблики писали и публиковали видео пролета над их домами дронов и ударов куда-то в неизвестное им место. Судя по всему, где-то рядом находятся военные активы противника и по ним полетело пусть не так красочно, как по НПЗ, с последующим костерком, но не менее действенно. Понятно, что противник предпринял меры для того, чтобы местные не видели, где и что они поставили, те и не видят, а просто отмечают, что дроны лупят где-то рядом и от этого им страшно.

Понятно, что полетело по Белгороду и Шебекино. Причем, что касается пригородов Белгорода, то там явно работают не только дроны, поскольку это видно как по следу пролетающего "подарка", так и по взрыву, которым заканчивается полет. Это скорее ракета, но не типа Града или чего-то такого, поскольку на подлете к цели она уже не оставляет никакого огненного следа за собой, поскольку все топливо выгорело еще на старте.

Очевидно, что полетело и по железнодорожной, приграничной инфраструктуре противника. Так, местные жители пишут о пожаре на станции Курбеле, Ростовской области. Нет никаких данных о том, что стало причиной возгорания, но бодро горела как минимум одна цистерна с топливом, а как известно, сами по себе такие цистерны не загораются, поскольку изначально проектировались так, чтобы избежать подобных вещей. Вроде бы под утро пожар удалось локализовать, но горело не только там и этот пожар был не самым ярким.

В это же время, прилет поймал Ровеньковский НПЗ и уже там горело от души. Насколько можно понять, после недавнего, очень качественного прилета по луганской нефтебазе, плечо топливной логистики пришлось опереть именно на на этот объект топливной инфраструктуры, но прилетело и туда. По состоянию на утро, неизвестно, что именно туда прилетело и что повреждено. Единственное, что можно сказать, так это то, что масштаб пожара оказался намного более внушительным чем то, что было при атаках других НПЗ.

А это значит, что либо дрон оказался намного более мощным, в плане БЧ, нежели то, что мы уже видели, либо это была групповая атака дронов, сразу в несколько точек завода, либо прилетело что-то более другое, изначально рассчитанное на оптовый вынос подобных активов. По крайней мере, наши ТГ-каналы публикуют фото из Ровеньков, где якобы рядом с НПЗ обнаружен суббоеприпас М47, которыми снаряжаются ракеты ATACMS.

Если это действительно был прилет этого боеприпаса, то характер пожара соответствует именно удару кассетного вооружения, а кроме того, можно говорить о том, что началось активное применение такого тяжелого вооружения и теперь ущерб от дальних ударов будет намного большим, нежели то, что могут устроить удары дронов.