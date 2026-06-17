Это очень странная война, наверное, одна из самых странных, о которых мне приходилось изучать или которые приходилось видеть.

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Я могу навскидку назвать штук 20 вопиющих странностей – как про Украину, так и про Россию, – которые не поддаются никакому адекватному объяснению.

Большинство таких странностей дождутся конца войны, но одну – про Россию – я все-таки озвучу.

У России потери погибшими приближаются к половине миллиона, а возможно, когда вы читаете эти строки, они уже достигли или даже перевалили эту планку.

Потери порой могут быть оправданы, если они приносят дивиденды, но это не про сегодняшнюю Россию и не про войну, которую она ведет.

Мне категорически неясно, почему после неудачного кавалерийского наскока на Киев российское руководство решило год за годом сжигать свою армию в лоб о самые защищенные и укрепленные рубежи Украины.

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История мало видела подобного, если вообще видела, когда гигантскую армию берут и методично, год за годом, уебывают об стенку с мизерными для себя успехами.

Мне могут оппонировать, мол, украинцы тоже в 2023 году наступали в лоб прямо на самые укрепленные позиции.

Это так, но только после этого украинцы, ошпарившись, извлекли уроки, и дальше мы видим Курскую операцию (то есть, смену направления), роботизацию, поиск новых военных решений.

А до этого были Харьковский блицкриг, оборона Киева, освобождение Херсона через выбивание мостов и изоляцию и многое другое.

Про Украину странности в других плоскостях, но точно не про оперативное искусство, тут они продемонстрировали то, что знает любой котик: сунул лапу в огонь – второй раз не надо.

И не нужно говорить про совковых генералов – даже советские генералы понимали и умели не только в букварь военного искусства, но и в материи повыше.

Но Бог с этими генералами, еще более странным выглядит то, почему армия-то с этим соглашается.

Ладно рядовые – они обоссаны, замордованы и запуганы, но офицеры младшего и среднего звена почему?

У них не появляется вопросов – элементарных, базовых вопросов, – что при фронте и театре более чем в 3000 км и направлениях, которые или плохо защищены, или уязвимы, выбирать, раз за разом, год за годом театр и направление, которое максимально защищено, — это, мягко говоря, целенаправленная стратегия уничтожить свою армию.

Украинцы медленно отходили все эти годы назад, методично создавая новые рубежи и при этом уничтожая и перемалывая российскую армию.

Глядя на эту половину миллиона убитых, закрадывается та самая мысль, о которой пишут некоторые зетники: что это не война, это жертвоприношение.

Войной в подлинном смысле это действительно сложно назвать – потому что то, что делает Россия, ну, так просто не поступают же, даже когда у вас совки и вы не умеете воевать.

Ведь если человек взял шпагу и начал сам себя ею тыкать, прокалывая руки и ноги, вы не скажете: ну, мол, он просто фехтовать не умеет – совки, понимаете ли...

Про это вообще было сказано много лирики, а еще больше – всяких умных доводов и попыток рационально объяснить, но это все мимо.

Кремль – это сотни человек, если совсем топы, и тысячи, если остальная обслуга, Генштаб еще, а также старшие и младшие офицеры – это десятки тысяч человек.

И никому не приходила элементарная мысль, что нельзя армию уебывать в хлам и сжигать людей сотнями тысяч в лоб, прямо об укрепления врага?

Единственный случай, который мы видели, когда кто-то пытался ливнуть с этой мясорубки жертвоприношения, – это Пригожин Женя и его вагнера.

Чем все это закончилось – известно, но не ясно, почему другим с этим всем норм.

И речь здесь не про человеколюбие, а про банальный утилитаризм – вам нужна же армия, экономика и техника – тем более если у вас есть амбиции.

А у России они есть.

Но Россия на всех парах несется в пропасть и не думает останавливаться, и ладно там руководство – долбоебы, но почему остальным с этим норм?

История знает много войн – удачных и неудачных, оправданных и не очень, долгих и кровавых, быстрых и коротких, – но война, которую ведет сегодня Кремль, не просто тупая, бессмысленная и кровавая, она еще и максимально странная.