Рухнул российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который терроризировал Украину: сколько "Людоедов" еще осталось и почему их уже не возродят

Воздушно-космические силы РФ 15 июня потеряли очередной стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Но не в ходе боевых действий, а в результате неисправности двигателя во время "планового учебно-тренировочного полета". Хотя, по большому счету, война с Украиной к этой катастрофе технического порядка имеет непосредственное отношение.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Боевые самолеты Ту-22М3 наравне с Ту-95МС и Ту-160 входят в состав авиационной компоненты российской ядерной триады. Наряду с сухопутными пусковыми установками, а также атомными подводными лодками именно они, в понимании руководства СССР, а затем и РФ должны были бы грозить мировому капитализму и коллективному Западу неотвратимым ударом.

Но в объективной реальности они никогда не использовались по прямому назначению, а выполняли с большой натяжкой функции оперативно-тактического значения или же и вовсе тактического.

Самый сложный в техническом и технологическом исполнении самолет своего времени (1960-е годы ХХ века) впитал в себя как эксплуатируемые западные технологии, полученные титаническим трудом советской разведки, так и наработки ученых СС. В частности, разработку штандартенфюрера СС доктора Фердинанда Бранднера, участвовавшего в создании турбовинтового двигателя Jumo 022, который современная российская научно-техническая никогда не сможет повторить.

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Теперь же Ту-22М3 уходит в небытие.

Назначение и реальность

Назначением самолета Ту-22М3 было создание в воздушном пространстве не просто паритета, а ядерного доминирования в противостоянии с США в рамках холодной войны. Сдерживающий фактор, который представлял собой одну из важнейших компонент ядерной триады – воздушную.

При этом Ту-22М3 имел возможность выполнять не только задачи стратегического значения – нанесение ударов ядерным оружием класса воздух-поверхность и воздух-воздух по враждебным СССР странам, но и оперативно-тактические. В частности, он мог использоваться для уничтожения авианосных ударных групп противника, а именно – США, которые на тот момент опережали СССР в вопросах проектирования и оперирования авианосцами.

Именно под эти задачи была создана ракета Х-22, имеющая огромное количество недостатков как по надежности, так и точности. Но все эти неисправимые (до сих пор) "детские болезни", переросшие в старческий паралич, в 1960-е нивелировались ядерной боевой частью и отклонение от цели на 100, 200… 500 метров и даже 1 км не играло никакой роли.

Ту-22М3 был грозным носителем тяжелых авиационных бомб свободного падения и ракет. Которые, несмотря на свои недостатки, если не наводили ужас, то являлись сдерживающим фактором для главного геополитического соперника СССР – США.

Но во что превратился Ту-22М3 при Путине и особенно в период полномасштабного вторжения в Украину?

Впервые Ту-22М3 был применен против Украины в полномасштабной войне 28 февраля 2022 года в ходе нанесения ракетного удара по Харькову. А в апреле 2022-го ВКС РФ применили этот самолет для нанесения бомбовых ударов (ОФАБ-3000) по Мариуполю и непосредственно по "Азовстали".

Далее Ту-22М3 преимущественно задействовали в ударах по нашей стране ракетами Х-22/32. Они имели катастрофическую неточность и ненадежность, но за счет мощной конвенционной боевой части массой в 950 кг взрывчатого вещества создавали масштабный разрушительный эффект. Эти неточные удары преимущественно наносились агрессором вглубь тыла Украины, абсолютно не решая стратегических, оперативных и оперативно-тактических задач.

Таким образом в прошлом грозный фактор сдерживания геополитического соперника при Путине превратился в инструмент устрашения и террора гражданского населения, ровным счетом никак не влияя на ситуацию на поле боя.

Но это лишь вершина падения Ту-22М3.

Катастрофа катастроф

Было очевидным, что самолеты, которые производились более полувека назад, на момент начала полномасштабного вторжения в Украину уже имели выработанный ресурс и их возможности крайне ограничены техническим состоянием. Износ силовых узлов и планера в целом создают ускоренный процесс разрушения.

День, когда российские Ту-22М3, которые стали активно использовать для банальных, тактических ударов по Украине, начнут падать сами по себе, а не вследствие работы ПВО Украины или Воздушных сил ВСУ, так или иначе должен был настать.

Не менее важным моментом для понимания глубины проблемы стал тот факт, что Ту-22М3 лишь несколько раз использовали полную боевую нагрузку – три ракеты Х-22/32 на борт, для нанесения ударов по Украине. Затем применялась лишь одна ракета на борт.

Такое ограничение также связано с износом как силовых узлов, так и планера в целом, и присуще всей российской стратегической авиации. В частности, те же Ту-95МС стараются не превышать нагрузку на борт 2-4 ракеты Х-101, хотя полный боевой обвес это 8 ракет.

Повышенный износ из-за бездарного и не целевого применения столь сложного и тяжелого самолета привел к тому, что даже при минимальной нагрузке боевые машины все чаще стали ломаться, требовали регулярного и длительного послеполётного обслуживания, а порою и вовсе отказывали в воздухе.

Только с 2024 года ВКС РФ потеряли 4 самолета Ту-22М3 из-за аварийных ситуаций:

– 19 апреля 2024 г. Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае;

– 15 августа 2024 года самолет потерпел крушение в Иркутской области;

– в апреле 2025 года еще один Ту-22М3 разбился в Иркутской области;

– и вот 15 июня 2026 года очередная катастрофа по технической причине в Иркутской области.

Но самое интересное, сколько же таких самолетов вообще осталось у России?

Счет идет на единицы

После развала СССР у ВКС РФ оставался в пользовании 51 самолет Ту-22М3, из которых в летном, боеспособном состоянии было около 29 машин.

В ходе полномасштабного вторжения в Украину, с 2022 года, РОВ потеряли 21 Ту-22М3 – с наибольшим показателем 1 июня 2025 года в рамках операции СБУ "Паутина".

На сегодняшний день в летном, боеспособном состоянии у ВКС РФ остается ориентировочно 7-8 самолетов Ту-22М3.

Учитывая, что Россия полностью утратила возможность производить эти самолеты, а на Казанском авиационном заводе имени Горбунова лишь имитируют этот процесс, имея 4 задела (фюзеляжа) Ту-22 ,собранных во времена СССР и сейчас лишь в крайне замедленном режиме их дособирая, можно говорить о том, что "Тройка", или как его еще называют – "Людоед", в скором времени полностью исчезнет.

Война в Украине уничтожает не только российскую армию и российское псевдовеличие, но испепеляет и приводит к краху то, что Россия получила по наследству от СССР, но распорядилась этим настолько бездарно, что попросту теряет. И при этом, уже никогда не сможет возродить.

Путь в никуда российского псевдовеличия продолжается и мы его свидетели в реальном времени.