'Мир был поражен уровнем украинского мастерства': год назад СБУ провела спецоперацию 'Паутина'. Главные факты

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела одну из самых масштабных и результативных спецопераций за время полномасштабной войны – "Паутина". Она продемонстрировала миру высокий уровень украинского военного мастерства и стала серьезным ударом по стратегической авиации России.

Эта операция не только нанесла многомиллиардные убытки, но и разрушила миф о недосягаемости глубокого тыла РФ. Соответствующие кадры показала пресс-служба СБУ.

Главные факты об операции "Паутина"

Спецоперацию "Паутина" реализовали по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, под непосредственным руководством председателя СБУ, генерал-лейтенанта Василия Малюка.

Подготовка к операции длилась более полутора лет и проходила в условиях строгой секретности и максимальной конспирации. Ее главной целью было не только уничтожение значительного количества вражеской техники, но и демонстрация того, что даже глубокий тыл России больше не является безопасным.

В определенный момент 117 FPV-дронов одновременно атаковали четыре стратегических военных аэродрома РФ – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов был поражен 41 самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По оценкам, общая сумма нанесенного России ущерба превысила 7 миллиардов долларов. Особое значение операции придало то, что под удар попала часть так называемой "ядерной триады" РФ – ключевого элемента военного сдерживания, которым Кремль годами шантажировал мир.

В СБУ отмечают, что "Паутина" стала одной из самых ярких операций современной войны и уже вошла в историю военного искусства благодаря своей сложности и эффективности.

"СБУ продолжает методично уничтожать цели в глубоком тылу рф, отплачивая за каждое преступление!" – отметили в украинской спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 10-й группы спецназначения ВМС США в сентябре 2025-го провели учения по сценарию операции "Паутина", которую Служба безопасности Украины осуществила 1 июня того же года. Перенимая опыт нашей страны, Соединенные Штаты серьезно изменили стратегию использования дронов и борьбы с БПЛА.

Американские военнослужащие в течение недели обучались работе с беспилотниками с применением технологий, на разработку которых Пентагон потратил миллиарды. Тренировки под названием "Операция "Чистый горизонт" прошли на авиабазе "Эглин" в штате Флорида.

