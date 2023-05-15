Летят более 200 км: Британия передаст Украине сотни боевых беспилотников

Правительство Великобритании объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боевые беспилотники, которые способны поражать цели на расстоянии в 200 км.

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Британское правительство объявило о передаче Украине БПЛА после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком. Об этом сообщает издание The Guardian.

Также ожидается, что премьер-министр Сунак подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен ракет для систем противовоздушной обороны. Ожидается, что новое вооружение Украина получит от британского правительства в течение ближайших месяцев.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен ракет ПВО и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", – говорится в заявлении правительства.

Ожидается, что дополнительные ракеты для систем ПВО и ударные дроны Украна получит в ближайшие месяцы. Общую стоимость нового пакета военной помощи в британском правительстве пока не озвучили.

Перед встречей с Зеленским британский премьер Сунак заявил, что наступил решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне. Он подчеркнул, что Украине нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных нападений.

"Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить в Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших интересах сделать так, чтобы Украина преуспела, а путинское варварство не было вознаграждено. Вот почему Великобритания поддерживает Украину – от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в ближайшие дни", – заявил Сунак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 мая отправился с официальным визитом в Великобританию. В Лондоне он проведет ряд встреч, в частности встретится с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Ключевой темой переговоров станет военная помощь украинской армии и усиление войска "на земле и в небе".

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом Эммануэлем Макроном в Париже. В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ключевые потребности Украины и шаги на пути в НАТО. В частности, речь шла о защите неба над Украиной и оружии для ВСУ.