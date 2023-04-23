'Лезли по трупам своих солдат': пулеметчик, спасший 20 побратимов, рассказал об упорном бое под Угледаром

Пулеметчик 72-й отдельной механизированной бригады Иван Гребенюк во время тяжелых боев под Угледаром спас жизни двум десяткам украинских военнослужащих. Несмотря на ранение, он несколько часов прикрывал своих побратимов.

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Мужчина скромно говорит, что никакого героизма в своем поступке не видит, так как на фронте это обычная работа. Об этом пишет ТСН.

Пулеметчик 72-й отдельной механизированной бригады Иван Гребенюк и несколько его побратимов получили от командира приказ взять огонь на себя и таким образом отвлечь вражескую технику, которая направлялась на засаду пехоты ВСУ. Десятки российских захватчиков бежали прямо к позиции украинских военных, из-за чего стрелковый бой временами происходил на расстоянии около 5 метров.

Пулеметчик рассказывает, что под Угледаром, как и по всему фронту, россияне не считали своих потерь и буквально по трупам пытались пробраться к позициям ВСУ.

"Они наступают, просто по трупам, по своим трупам, переступают своих людей, свои трупы и просто лезут. Они под влиянием наркотического воздействия или алкоголя. Если они не могут захватить какой-нибудь дом, продвинуться на метр-два-три, они лупят из крупной артиллерии. То есть пытаются дом уничтожить до основания", – рассказывает боец.

Несмотря на тяжелое ранение руки, пулеметчик продолжал вести огонь по оккупантам, чтобы побратимы за это время успели сменить дислокацию. Уже в госпитале Иван узнал, что в том бою спас жизнь 20 своим побратимам. Более того, помешал оккупантам получить стратегическое преимущество.

Сейчас Иван дома, приходит в себя после ранения, уже перенес несколько операций. Надеется, что рука полностью восстановится и он вернется в строй.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска пока не атакуют на Угледарском направлении, однако активно его обстреливают. Не исключен сценарий повторения штурмовых действий со стороны противника.

Ранее сообщалось, что российские военные активизировали авиаудары по прифронтовому городу Угледар Донецкой области. Во время одного из них был полностью разрушен подъезд 9-этажного жилого дома.

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