"Был дом – и больше нет": в сети показали, как выглядит Угледар после российских обстрелов. Видео

Российские военные активизировали авиаудары по прифронтовому городу Угледар Донецкой области. Во время одного из них был разрушен целый подъезд 9-этажного жилого дома.

Видео дня

Видео развалин бывшего дома очевидцы выложили в сеть. На кадрах видно, как на месте подъезда виднеется куча строительного мусора. Соседние дома также повреждены ударной волной и осколками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Был дом – и больше нет", – прокомментировали последствия российских обстрелов очевидцы.

Этот дом был разрушен 19 апреля, когда российские оккупационные войска нанесли удар по украинскому Угледару тяжелыми авиационными бомбами. Под завалами оказались мирные жители и военные. Точное количество пострадавших и жертв пока не сообщается.

"Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и потерянные жизнь мирных людей. Разрушение и смерть – это все, на что способны россияне", – прокомментировали этот теракт в 72-й ОМБр ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 апреля россияне совершили очередную авиационную атаку также на город Орехов в Запорожской области. В результате взрыва сброшенной на населенный пункт авиабомбы пострадали частные дома и имущество людей;

Также 19 апреля россияне нанесли удар по автобусному парку в Херсоне. В результате обстрела были повреждены транспортные средства.

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