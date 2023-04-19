Оккупанты снова устроили авианалет на Орехов: под удар попал частный сектор

Войска РФ 19 апреля совершили очередную авиационную атаку на город Орехов в Запорожской области. В результате взрыва сброшенной на населенный пункт авиабомбы пострадали частные дома и имущество горожан.

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Предварительно пострадавших в результате атаки нет. Об этом рассказал глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Юрий Малашко.

"Враг совершил очередную авиационную атаку на Орехов. Террористы снова сбросили бомбу на гражданский сектор: пострадали частные дома и имущество. Специалисты уже работают на месте попадания и ликвидируют последствия. Информации о пострадавших не поступало", – отметил глава Запорожской ОВА.

Воздушная тревога в Запорожской области в этот день продолжалась с 15:57 до 16:19.

"Враг уничтожает остатки жизни в маленьком городе, но Силы обороны Запорожского направления постоянно работают над тем, чтобы быстрее выбить врага с нашей земли. Держим строй!" – написал Малашко.

Напомним, накануне войска РФ трижды в день обстреляли Орехов на Запорожье. Оккупанты применяли по населенному пункту запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды.

Прилеты зафиксированы в приватном секторе. Жертв и пострадавших нет.