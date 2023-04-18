Войска РФ трижды за день обстреляли Орехов на Запорожье: в ОВА показали последствия. Фото

Российские оккупационные войска в течение 18 апреля (по состоянию на 14:30) уже трижды обстреливали город Орехов Запорожской области. Оккупанты применяли по населенному пункту запрещенные международным законодательством зажигательными снаряды.

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Прилеты были в частном секторе. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову", – написал он.

Глава ОВА показал снимки, сделанные в городе после взрывов. Сгорели некоторые дома мирных жителей, еще больше – повреждены взрывной волной или осколками.

"Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак", – написал начальник военной администрации региона.

"Берегите себя и своих близких! Враг ответит за все свои военные преступления!" – подытожил Малашко.

Добавим: прифронтовой Орехов, согласно карте DeepStateMAP, находится меньше чем в 10 км от линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 апреля оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск на Донетчине. В результате очередного военного преступления армии государства-террориста по меньшей мере восемь человек ранены. Обстрелян был и центр Херсона (один человек погиб, пострадали еще 9).

– В этот же день ВС РФ устроили очередной обстрел Славянска. По городу россияне ударили ракетами С-300 и дронами-камикадзе типа Shahed.

– В ночь на 18 апреля россияне атаковали дронами Николаевщину. Там 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры.

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