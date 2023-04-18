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Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, ранены 8 человек. Фото
Во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск на Донетчине. В результате очередного военного преступления армии государства-террориста РФ по меньшей мере 8 человек ранены.
О последствиях атаки сообщил в Telegram глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.
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