Оккупанты обстреляли Украинск на Донетчине, ранены 8 человек. Фото

Во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Украинск на Донетчине. В результате очередного военного преступления армии государства-террориста РФ по меньшей мере 8 человек ранены.

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О последствиях атаки сообщил в Telegram глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

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