Оккупанты ударили по центру Херсона, под обстрел попал рынок: ранены шесть человек

Во вторник, 18 апреля, российские оккупационные войска ударили по центру Херсона. В результате обстрела пострадали не менее 6 человек.

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Об очередной атаке в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, под прицелом врага оказался район Центрального Рынка.

Глава области Александр Прокудин также предупредил горожан о вражеском обстреле и призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним: 15 апреля россияне нанесли очередной удар по Херсону, вследствие чего погибли две женщины – 48-летняя мать и ее 28-летняя дочь. Оккупанты били из артиллерии. Их снаряды попали на территорию вблизи учебного заведения в Таврийском микрорайоне.

Женщины, ставшие жертвами российского обстрела, во время вражеской атаки находились на улице, пишут местные СМИ.

Погибшими в результате обстрела Херсона оккупационными войсками Российской Федерации, оказались жена и дочь спортивного врача и физиотерапевта Владимира Дудки, работавшего в таких футбольных клубах, как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты продолжают терроризировать жителей Херсонской области. Только за сутки 15 апреля путинские террористы обстреляли мирные населенные пункты региона более 70 раз;

– 13 апреля российские войска снова нанесли артиллерийский удар по Херсону. Атака пришлась по обычному парку досуга, один местный житель получил ранение, несовместимое с жизнью.

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