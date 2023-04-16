Войска РФ в течение суток выпустили по Херсонщине 419 снарядов: попали в школу и госучреждение, есть жертвы

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Херсонской области. Только за прошедшие сутки 15 апреля путинские террористы обстреляли мирные населенные пункты региона более 70 раз.

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В результате преступных действия россиян среди мирных жителей есть погибшие. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

За прошедшие сутки российские оккупанты выпустили по территории Херсонщины 419 снарядов. Враг обстреливал мирных жителей и гражданскую инфраструктуру из артиллерии, беспилотников и авиации.

В областном центре террористы 5 раз атаковали жилые кварталы. Также вражеские снаряды попали по территории школы и государственного учреждения.

В результате обстрелов 15 апреля в Херсонской области погибло два человека. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Напомним, в пасхальную ночь 16 апреля российские террористические войска нанесли ракетный удар по городу Снигиревка Николаевской области. В результате погибло двое подростков.

Ранее сообщалось, что в ночь Пасхи, 16 апреля, на Запорожье и в самом областном центре прозвучала серия громких взрывов. В результате атаки российских оккупантов пострадала церковь.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

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