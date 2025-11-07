В Украине ликвидирован российский оккупант Борис Половинкин, бывший актер, который ко всему был еще и подполковником милиции в отставке. Половинкин известен по своей роли в сериале "Участковый детектив".

О смерти захватчика сообщили в российских СМИ. Отмечается, что Половинкин считался пропавшим без вести с апреля этого года.

А недавно выяснилось, что он удобрил украинскую землю под Курдюмовкой в Донецкой области.

Что известно о ликвидированном оккупанте

Борис Половинкин сыграл главную роль в сериале "Участковый детектив", благодаря чему стал хорошо известным среди российской аудитории. В фильме он играет частного детектива Андрея Савельева, который расследует преступления.

Но в реальной жизни Половинкин был оккупантом со стажем. В начале 90-х он стал милиционером и впоследствии пошел воевать в Чечню. За свои "геройства" получил звание подполковника.

В Чечне его не убили и нечистый дух оккупанта привел Половинкина в Украину. Здесь его наконец навсегда усмирили украинские защитники.

Его и еще четырех других захватчиков в апреле 2025 года ликвидировал украинский дрон, когда те вошли в блиндаж. Беспилотник залетел за ними следом и устроил захватчикам замечательную "бавовну".

