На Запорожье ликвидировали российского пропагандиста и еще одного ранили. Фото

В Запорожской области Силы обороны Украины ликвидировали российского военного пропагандиста агентства РИА Новости Ивана Зуева. Его коллега, еще один так называемый "военкор" Юрий Войткевич, тяжело ранен.

По данным российских СМИ, удар по пропагандистам нанес украинский беспилотник во время выполнения ими "журналистского задания". Зуеву было 39 лет, он умер на месте в результате атаки.

Удар дрона по пропагандистам РФ

О гибели Ивана Зуева 16 октября сообщило агентство РИА Новости, где он работал в течение нескольких лет. В сообщении отмечается, что Зуев умер от удара украинского беспилотника, который поразил место, где находилась группа российских "журналистов".

Во время той же атаки пострадал Юрий Войткевич. По предварительным данным, его состояние остается тяжелым.

Кем был Иван Зуев

Иван Зуев занимал должность "военкора" российского пропагандистского агентства РИА Новости. Ранее он освещал действия оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины и активно участвовал в пропагандистских сюжетах.

В марте 2024 года Зуеву была объявлена благодарность от диктатора РФ Владимира Путина "за профессионализм и преданность службе". Его коллегу Войткевича ранее наградили медалью ордена "За заслуги перед Родиной" II степени.

Другие потери среди российских пропагандистов

Зуев – не первый представитель российских СМИ, который погиб во время войны в Украине. 22 апреля этого года от ранений умер "военкор" Красной звезды лейтенант Никита Гольдин. Он был ранен во время обстрела украинских войск и доставлен в больницу, но спасти не удалось.

В июне 2024 года под Угледаром умер фотокорреспондент Никита Цицаги, который получил независимую премию "Редколлегия" за материалы из приграничного города Шебекино в Белгородской области. Его ликвидировал украинский дрон.

Как сообщал OBOZ.UA, Z-пропагандист Юрий Котенок заявил, что за три с половиной года Россия в войне против Украины не выполнила ни одной из своих первоначальных задач. Он подчеркнул, что ни так называемая "денацификация", ни "демилитаризация" не были реализованы, а результаты Кремля выглядят нулевыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!