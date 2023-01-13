Ликвидированному в Украине ''вагнеровцу'' в России установили мемориальную доску: он оказался сидящим за убийство полицейским. Фото

В России торжественно открыли мемориальную доску погибшему российскому солдату Денису Ковырзину, который оказался сидевшим экс-полицейским. Он состоял в ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщило издание ВВС. Военнослужащего вывезли на фронт из колонии для силовиков, где он сидел за убийство и незаконное хранение оружия (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как сообщает источник, это первая мемориальная доска воевавшему в ЧВК "Вагнер" заключенному, которую официально установили власти в России.

Погибший "вагнеровец" был ветераном войны в Чечне и бывшим прапорщиком спецназа. Экс-полицейский застрелил одного из "лиц таджикской национальности", после чего в 2016 году был отправлен на семь с половиной лет в колонию строгого режима.

Ковырзин отбывал срок под Нижним Новгородом. Оттуда вербовщики ЧВК "Вагнер" вывезли заключенных.

"Надпись на мемориальной доске в Саратове сообщает, что "прапорщик Ковырзин Денис Александрович награжден медалью "За отвагу" и погиб при проведении боевых действий во время участия в "специальной военной операции", – говорится в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный оккупант, завербованный в ЧВК "Вагнер", на камеру рассказал об убийствах защитников Украины. В то же время он заявил, что раскаивается и просит прощения у украинского народа. По его наводке с августа по декабрь были убиты около восьми украинских военных, их гибель подтвердили вражеские штурмовые отряды.