Липцы под контролем: в ВСУ рассказали, что происходит на севере Харьковщины

Российские оккупанты продолжают штурмы вдоль всей линии фронта. В частности, враг пытается перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы подготовить условия для наступления на Купянск. Несмотря на попытки атак со стороны захватчиков, село Липцы на Харьковщине полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона. По его словам, россиян в селе нет и не было, а тех оккупантов, которые приближаются к Липцам, украинские защитники периодически ликвидируют.

"Липцы полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать к северу от населенного пункта Липцы, но ничего, кроме потерь, они достичь не могут", – рассказал о ситуации Шамшин.

По его словам, украинские подразделения наносят оккупантам значительные потери при их попытках штурмовать в направлении Липцев.

"Ситуация в районе Липцев находится под нашим контролем, продвижения врага там сейчас нет", – подчеркнул Шамшин.

Спикер также отметил, что Оскол россияне форсируют уже очень давно, однако успехов они не имеют, поскольку украинские защитники уничтожают логистические возможности врага.

"Надо понимать, что на западный берег Оскола в настоящее время они могут перебрасывать только пехоту и определенное вооружение. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз наша аэроразведка такую технику обнаруживала и уничтожала. Поэтому логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены", – пояснил Шамшин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики безрезультатно пытаются прорваться на тех или иных участках фронта. В частности, враг осуществляет попытки атаковать и на Харьковском направлении. О ситуации на фронте рассказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля.

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