'Россияне пробуют сделать прорыв': Зеленский назвал цели врага и объяснил, есть ли у оккупантов продвижение. Карта

Российские захватчики пытаются прорваться на тех или иных участках фронта, но без успеха. Военное руководство оккупантов давит на своих военнослужащих увеличивая мобилизацию в стране-агрессоре.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 24 июля, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Украинский лидер заверил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Сумском направлении.

Ситуация на фронте – продвигается ли РФ?

"Они не продвигаются. Там очень трудно нашим ребятам. И трудно везде. И "русским" очень трудно – это для нас хорошо. И "русские" не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет. Они понимают, что получат по шапке", – объяснил президент.

Он добавил, что враг сосредоточился на военно-информационных операциях.

Как ситуация с Покровском. Сколько раз зашло ДРГ?

Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты пытались зайти в город несколько раз, чтобы снять ролики для пропагандистских СМИ, но Силы обороны оперативно их ликвидировали.

"Я разговариваю с военным, сейчас с Сырским. Говорит, за это время, 5-7 раз. Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пытаются снять какое-то видео: поставить флаг, сняли… и все уничтожаются нашими защитниками", – подчеркнул гарант.

Ситуация на других направлениях

По словам Зеленского, на Сумском направлении ситуация улучшилась, а Вооруженные силы продолжают сдерживать врага и на других участках фронта.

"Что касается Сумского направления. У нас там намного лучше ситуация, чем была. За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги. Везде есть давление "русских". Покровское, Харьковское направление, и Купянское. Наши ребята стоят. Молодцы", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что успехом для российской армии является Днепропетровская область, а также захватчики заинтересованы в Сумах и Покровске.

"Для них условный успех – это Днепровская область. Потому что они из этого могут сделать информационные победы. Там такая же ситуация, как в Покровске. Они заходят – там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все, что можно. Я считаю, что пока для них Сумы – остаются их интересом, Покровское направление – остается, Днепровскую область – "очень хотят", – резюмировал гарант.

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