Литва передала Украине полтора миллиона боеприпасов: что известно

Литва объявила о новой помощи для Сил обороны Украины, которые борются с полномасштабным вторжением России. Страна передала украинской армии полтора миллиона боеприпасов.

Видео дня

Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили на сайте Министерства обороны Литвы. Там подчеркнули, что продолжают оказывать Киеву бесперебойную военную поддержку.

Также в литовском оборонном ведомстве добавили, что вскоре Вооруженные силы Украины получат пусковые установки NASAMS, средства для противодействия вражеским дронам, логистическое оборудование и другую помощь.

В средства военной поддержки, переброшенной из Литвы в Украину, уже входят вертолеты Ми-8, зенитные установки Л-70 с боекомплектом, бронетранспортеры М113, миллионы снарядов, боеприпасы к гранатометам, говорится в сообщении.

В Миноброны страны добавили, что помимо передачи военной техники, Вильнюс постоянно активно обучает украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию воинов, организовывает экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Стоимость общей венной помощи, которую Литва оказала Украине за время вторжения России, уже составляет более 1 миллиарда евро, это более 1,2 процента ВВП государства.

Напомним, что в конце августа 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вильнюс передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS. Силы обороны получат их уже в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа Литва анонсировала новую партию военной помощи Украине. В нее входят ЗРК NASAMS, антидроновое вооружение и другая помощь. В посольстве Литвы уточнили, что Украине передадут обновленные NASAMS, полностью готовые к интеграции в систему украинского ПВО.

24 августа, в день празднования 32-летия независимости Украины, Литва официально объявила о предоставлении дополнительного пакета помощи стране. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил об отправке военной поддержки на сумму 41 миллион евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!