ЗРК NASAMS и противодроны: Литва анонсировала новую партию военной помощи Украине

Правительство Литвы приняло решение передать украинской армии, которая проводит контрнаступление на фронте для освобождения захваченных российскими войсками территорий, новую партия военной помощи. Силы обороны получат ЗРК NASAMS, антидроновое вооружение и другу помощь.

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Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили на официальном сайте Министерства обороны Литвы. Как отмечается, государство продолжает поддержку Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России.

В ближайшее время Украине будут переданы системы запуска ракет NASAMS, антидроны, материально-техническое оборудование, раскладушки и многое другое, сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что помимо переданной военной техники и снаряжения, Литва постоянно принимает активное участие в обучении украинских солдат, проводит лечение и реабилитацию украинцев, организовывает консультации специалистов, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

В течение первых семи месяцев 2023 года военная поддержка, переданная Литвой, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

NASAMS – это зенитно-ракетный комплекс среднего и дальнего радиуса действия, который способен выполнять функции по противовоздушной обороне. Система может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты. Такие ЗРК стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Австралии и еще трех стран мира. Сейчас они являются одними из самых современных и эффективных предложений на международном рынке вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Болгария безвозмездно передаст Украине сотню бронетранспортеров. Они находятся в резерве болгарского министерства внутренних дел, но не используются ведомством.