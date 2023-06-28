Литва приобрела для Украины две системы ПВО NASAMS, – Науседа

Литва покупает для Украины две системы противовоздушной обороны NASAMS. Так, президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл в Киев с этим хорошим известием.

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Об этом лидер Литвы написал в своем Twitter. Как отметил Науседа, вчера было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg, которая в ближайшее время должна доставить две системы запуска NASAMS в Украину.

"Завтра я еду в Украину, везу хорошую новость, которую, наконец, могу сообщить своему другу Владимиру Зеленскому, президенту Украины. Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg о том, что мы купим и предоставим Украине две модернизированные системы запуска NASAMS, и они будут в ближайшее время будут доставлены в Украину", – заявил президент Литвы вечером во вторник в Гааге.

Характеристика системы ПВО NASAMS

NASAMS – разработка одного из гигантов мировой оборонной промышленности норвежской технологической группы Kongsberg и американской компании Raytheon. Первое поколение этих систем представили в 1998 году. С тех пор систему несколько раз усовершенствовали. Последнюю модификацию – ЗРК NASAMS III – представили в 2019 году.

NASAMS по своей природе – высокомобильная система, разработанная с фокусом на операционную гибкость для защиты авиабаз, морских портов, густо населенных территорий и других важных объектов, а также армии, отмечают в Kongsberg. Зенитно-ракетный комплекс сбивает самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты в радиусе до 40 километров, насколько далеко зависит от ракеты.

Ракеты, используемые в системе, управляемые и принадлежат к нескольким типам, а именно:

Обычная ракета AMRAAM обладает способностью добиваться целей на расстоянии до 20-25 километров.

Ракета AMRAAM ER (Extended Range) имеет больший радиус действия, достигая 40 км.

Также существуют ракеты, которые могут поражать целые авиации даже на расстоянии более 100 км.

Среди преимуществ, на которых акцентируют производители и военные, выделяют следующие:

Мобильность комплекса: NASAMS обладает высокой подвижностью, что позволяет эффективно применять его в разных условиях и быстро перемещать для защиты разных объектов.

Высокая точность Система обладает высокой степенью точности и способна сбивать до 85% целей, что делает ее эффективной в противодействии воздушным угрозам.

Маневренность ракет: Ракеты NASAMS обладают способностью к маневрированию, что способствует лучшему поражению целей и обеспечивает большую надежность поражения.

Радиолокационная головка самонаведения и противодействие радиоэлектронной борьбе: Ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет им точно обнаруживать и атаковать цели. Кроме того, они обладают высоким уровнем защиты от систем радиоэлектронной борьбы, что повышает их эффективность в боевых условиях.

Согласно производителю, одна пусковая установка NASAMS содержит 6 ракет. Компания также отмечает, что батарея, состоящая из 9 или 12 таких установок, способна выпустить все 54 или 72 ракеты в течение 12 секунд.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа прибыл 28 июня с официальным визитом в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств обсудят повестку дня саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе.

Напомним, ранее Науседа отмечал, что задачей Литвы является изоляция Беларуси и жесткие международные санкции. Он обратил внимание на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси, которая становится все более зависимой от России – поэтому эта соседняя с Литвой страна требует особого внимания, когда речь идет о безопасности.