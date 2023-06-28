Литва приобрела для Украины две системы ПВО NASAMS, – Науседа
Литва покупает для Украины две системы противовоздушной обороны NASAMS. Так, президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл в Киев с этим хорошим известием.
Об этом лидер Литвы написал в своем Twitter. Как отметил Науседа, вчера было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg, которая в ближайшее время должна доставить две системы запуска NASAMS в Украину.
"Завтра я еду в Украину, везу хорошую новость, которую, наконец, могу сообщить своему другу Владимиру Зеленскому, президенту Украины. Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg о том, что мы купим и предоставим Украине две модернизированные системы запуска NASAMS, и они будут в ближайшее время будут доставлены в Украину", – заявил президент Литвы вечером во вторник в Гааге.
Характеристика системы ПВО NASAMS
NASAMS – разработка одного из гигантов мировой оборонной промышленности норвежской технологической группы Kongsberg и американской компании Raytheon. Первое поколение этих систем представили в 1998 году. С тех пор систему несколько раз усовершенствовали. Последнюю модификацию – ЗРК NASAMS III – представили в 2019 году.
NASAMS по своей природе – высокомобильная система, разработанная с фокусом на операционную гибкость для защиты авиабаз, морских портов, густо населенных территорий и других важных объектов, а также армии, отмечают в Kongsberg. Зенитно-ракетный комплекс сбивает самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты в радиусе до 40 километров, насколько далеко зависит от ракеты.
Ракеты, используемые в системе, управляемые и принадлежат к нескольким типам, а именно:
- Обычная ракета AMRAAM обладает способностью добиваться целей на расстоянии до 20-25 километров.
- Ракета AMRAAM ER (Extended Range) имеет больший радиус действия, достигая 40 км.
- Также существуют ракеты, которые могут поражать целые авиации даже на расстоянии более 100 км.
Среди преимуществ, на которых акцентируют производители и военные, выделяют следующие:
Мобильность комплекса: NASAMS обладает высокой подвижностью, что позволяет эффективно применять его в разных условиях и быстро перемещать для защиты разных объектов.
Высокая точность Система обладает высокой степенью точности и способна сбивать до 85% целей, что делает ее эффективной в противодействии воздушным угрозам.
Маневренность ракет: Ракеты NASAMS обладают способностью к маневрированию, что способствует лучшему поражению целей и обеспечивает большую надежность поражения.
Радиолокационная головка самонаведения и противодействие радиоэлектронной борьбе: Ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет им точно обнаруживать и атаковать цели. Кроме того, они обладают высоким уровнем защиты от систем радиоэлектронной борьбы, что повышает их эффективность в боевых условиях.
Согласно производителю, одна пусковая установка NASAMS содержит 6 ракет. Компания также отмечает, что батарея, состоящая из 9 или 12 таких установок, способна выпустить все 54 или 72 ракеты в течение 12 секунд.
Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа прибыл 28 июня с официальным визитом в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств обсудят повестку дня саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе.
Напомним, ранее Науседа отмечал, что задачей Литвы является изоляция Беларуси и жесткие международные санкции. Он обратил внимание на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси, которая становится все более зависимой от России – поэтому эта соседняя с Литвой страна требует особого внимания, когда речь идет о безопасности.
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